Штаб Навального пытается приписать «умному голосованию» победу ЛДПР в Хабаровске

Хабаровск, 9 сентября. Сторонники одиозного блогера Алексея Навального пытаются приписать «умному голосованию» победу ЛДПР выборах в Хабаровском крае.

Ранее один из соратников Навального Леонид Волков заявил, что «лидерство кандидатов ЛДПР» на выборах депутатов законодательного собрания Хабаровского края является заслугой их проекта «умное голосование».

Политолог Олег Матвейчев выразил уверенность, что Волков пытается присвоить себе «заслуги» губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала, который год назад одержал победу на выборах главы региона, передает URA.RU.

По данным ЦИК, ЛДПР набирает 54, 11% на выборах в законодательную думу Хабаровского края после обработки 11,76% протоколов.

По словам президента консалтингового агентства Bakster-group Дмитрия Гусева, Фургал полностью зачистил, подмял под себя все политическое пространство Хабаровского края. Гусев подчеркнул, что Фургал вычистил всех неугодных кандидатов сделав все, чтобы в заксобрании и органах исполнительной власти остались только преданные ему люди, передает «Взгляд».