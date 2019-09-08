Памфилова рассказала про фейки о нарушениях в ходе единого дня голосования в России

Москва, 8 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что появление сведений о нарушениях, не соответствующих действительности, в ходе единого дня голосования 8 сентября говорит о наличии запроса на такую информацию

«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос – есть предложение. Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем», — заявила Памфилова журналистам в ответ на вопрос о появлении различных фейковых новостей о нарушениях на выборах.

По ее словам, на любое подобное действие ЦИК реагирует.

«На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся», — подчеркнула Памфилова.

Ранее «Голос» заявил о якобы нарушениях на выборах, однако ЦИК уличил организацию в публикации данных нарушений с прошлых выборов. Зафиксировано около 30 фактов дублирования. Памфилова подчеркнула, что информация на «Карте нарушений» «Голоса» является устаревшей, «непостижимой» и «удивительной».

Отметим, сотрудники МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Москве, Петербурге, а также в других регионах России. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Валяев.

Всего порядок обеспечивали более 142 тыс. полицейских и 13 тыс. сотрудников Росгвардии. Стражи порядка находились даже на 209 избирательных участках, которые были оборудованы за городом. Они были созданы специально для москвичей, которые в этот день находились не в столице.

Отметим, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.