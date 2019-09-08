В избиркоме Петербурга рассказали о фейковых вбросах в ходе выборов

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал о большом количестве фейковой информации о нарушениях на выборах.

«Уважаемые коллеги, было много сообщений о якобы нарушениях, которые по факту таковыми не являются. В частности так позиционировали голосование военнослужащих. Подкупы. Но по ним нет обращений и подтверждений», — заявил Минченко.

По его словам, даже использовались видеозаписи нарушений 2018 года.

Он подчеркнул, что основная задача Санкт-Петербургской избирательной комиссии — произвести подсчет голосов, сообщают «Невские новости».

«Завтра в 11:00 в Мариинском окончательный итог»», — заявил Миненко.

Ранее председатель петербургской избирательной комиссии подчеркнул, что выборы за пределами города проходят без нарушений.

По слова члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, вся информация о «нестандартных ситуациях» с избирательных участках оперативно рассматривается комиссией. Он подчеркнул, что существенных нарушений в данный момент не было обнаружено.

Напомним, в Петербурге стала распространяться фейковая видеозапись с «вбросом» бюллетеней на избирательных участках. Видео было сделано не в Северной столице, а в Каспийске (Дагестан) в 2016 году.

Отметим, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.