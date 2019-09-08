ЛДПР открестилась от заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию»

Хабаровск, 8 сентября. Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев назвал бредом заявление ФБК о том, что успех партии в Хабаровском крае связан с так называемым «умным голосованием». Соответствующее заявление он сделал в интервью для ТАСС.

Лебедев отметил, что представитель ФБК Лебедев неловко пытается присвоить себе чужие успехи. Он подчеркнул, что высокие результаты политической силы связаны исключительно с волеизъявлением избирателей, а вовсе не с выдумками представителей так называемого ФБК.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны», — заключил Лебедев.

Ранее RT сообщала, что явка на выборы в Мосгордуму по состоянию на 18:00 составила 17,2%.