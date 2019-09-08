Попытки «оппозиционеров» вызвать нарушения на выборах в Петербурге обернулись крахом

Санкт-Петербург, 8 сентября. Муниципальные и губернаторские выборы, которые состоялись в воскресенье в Петербурге, были проведены в полном соответствии с законом. Об этом заявил доктор исторических наук Лев Гончаренко.

«Дело в том, что выборы прошли, комиссии работали по плану, голосование прошло, как и предполагалось, в соответствии с законом. Я думаю, что по этому поводу можно говорить разные вещи. Но на мой взгляд, надо ждать конечных результатов», — пояснил он порталу iRaector.

Напомним, что МВД не зафиксировало серьезных нарушений на выборах в единый день голосования. Петербургский горизбирком получил всего лишь 105 жалоб на работу комиссий. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он лично посетил несколько избирательных участков, расположенных в разных концах города, однако не заметил никаких нарушений.

В воскресенье петербуржцы выбирали муниципальных депутатов, а также губернатора. На должность главы региона претендуют Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Согласно данным экзитполов, первый набрал 56% голосов, второй — 21,4%, а третья — 3,6%.

Примечательно, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.