Двоих кандидатов от «Яблока» оштрафовали за незаконную агитацию в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Мировой суд Петербурга оштрафовал двух кандидатов в депутаты муниципального округа «Васильевский» от партии «Яблоко» — Станислава Диденко и Максима Левко. Обоим присудили штраф в размере 1 тыс. рублей за расклеивание листовок в поддержку самих себя после истечения срока агитационного периода выборов.

«Правонарушители в воскресенье, находясь у дома по 8-й линии Васильевского острова, клеили агитационную продукцию на водосточную трубу указанного дома — плакат формата А4», — пояснили в суде.

Отметим, что Диденко и Левко стали шестыми по счету нарушителями за день. Ранее петербургские суды арестовали четверых граждан за нарушение правил предвыборной агитации. Один из них клеил листовки на почтовые ящики, а трое других — установили баннеры с фотографиями своих кандидатов. В итоге каждый из нарушителей был вынужден заплатить 1 тыс. рублей.

Отметим, что выборы в Петербурге завершились без особых происшествий. В горизбирком поступило лишь 105 жалоб на работу комиссий, из которых только 5 касались губернаторских выборов.

В воскресенье петербуржцы выбирали муниципальных депутатов, а также губернатора. На должность главы региона претендуют Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Согласно данным экзитполов, первый набрал 56% голосов, второй — 21,4%, а третья — 3,6%.

Примечательно, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.