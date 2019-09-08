Дачники из Петербурга проголосовали на экстерриториальных участках в Псковской области. ФАН-ТВ

В единый день голосования в 12 районах Псковской области работали 15 участков для дачников из Северной столицы. Как сообщили в Санкт-Петербургском Горизбиркоме на 4 сентября проголосовать, не выезжая со своих участков, захотели 18 тысяч петербуржцев. 15 тысяч человек написали заявление на голосование в Ленинградской области и три тысячи в Псковской.

Участки для желающих были открыты в Гдовском, Невельском, Опочецком, Островском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском, Струго-Красненском и Великолукском районах.

В деревне Цапелька помещение для голосования было открыто в здании местной администрации. С самого утра туда начали приходить желающие выбрать губернатора родного города. Голосующие отметили качественную и своевременную работу членов территориальной избирательной комиссии и несомненное удобство такого варианта голосования.

«Очень удобно. У нас в планах нет, что мы скоро поедем в Санкт-Петербург. Обычно мы туда только на зиму уезжаем. Но нам предоставлена возможность проголосовать и здесь, поэтому удобно. Члены избирательной комиссии заранее известили нас об этом, пригласительные мы получили вовремя, поэтому мы знали, где мы будем голосовать, во сколько. Спасибо», — отмечает избирательница в деревне Цапелька.

Кроме того, пришедшие на участки люди отметили ощутимую экономию времени и денег. Ведь не пришлось несколько часов добираться в город и отвлекаться от повседневных дачных дел.

«Конечно, удобно! Ведь в данный момент я нахожусь здесь, и у меня даже еще огород не убран и все прочее. Поэтому, прежде чем уезжать, мне удобно прийти и проголосовать. Время — тоже деньги», — подчеркнула еще одна дачница.

Похожие комментарии дают и петербуржцы, дачи которых расположены рядом с городами Остров и Печоры.

«Очень удобно, конечно. Все делается во благо. Люди, конечно, не могут так далеко ездить многие. Как, например я, по состоянию здоровья, не могла бы так поехать и проголосовать, а потом вернуться обратно», — признается избиратель в Печорах.

Ближайший к Пскову участок в деревне Ершово тоже не остался сегодня без посетителей. Нареканий в работе избирательной комиссии отмечено не было, и выборный процесс оставил только положительные впечатления.

«Очень удобно. Раньше надо было ехать по этому поводу, а сейчас мы на месте, все сразу, пришли, проголосовали, очень удобно, очень хорошо», — радуется гость избирательного участка в деревне.

К утру голоса петербуржцев, в том числе тех, кто голосовал на своих дачах, будут подсчитаны, и город узнает имя своего нового губернатора.