Новое переходное правительство Судана приведено к присяге в Хартуме

Хартум, 8 сентября. Новое переходное правительство во главе с премьером Абдаллой Хамдуком приведено к присяге в Судане. Торжественная церемония прошла в столичном Хартуме.

Это первое правительство, созданное после свержения президента Омара аль-Башира в результате государственного переворота в апреле 2019 года. Ожидается, что уже вечером кабинет министров соберется на первое заседание.

В состав органа вошли 19 министров. Согласно достигнутым договоренностям, министерства внутренних дел и обороны возглавили представители военной власти. Остальные портфели отданы в распоряжение оппозиции.

Интересно, что впервые в истории Судана несколько министерств возглавили женщины. В частности, представительницы прекрасного пола будут руководить наукой, образованием, а также развитием молодежи и спорта.

Газета.ru сообщает, что суданское внешнеполитическое ведомство также возглавила женщина.