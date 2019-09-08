«Яблочник» Митрохин лидирует в 43-м избирательном округе на выборах в МГД

Москва, 8 сентября. Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин лидирует в 43-м избирательном округе на выборах в Московскую городскую думу, сообщили СМИ.

По информации «Интерфакса», который ссылается на Общественный штаб наблюдения за выборами, Митрохин лидирует в своем округе после обработки 1,1% протоколов.

Напомним, изначально Митрохина не допустили к выборам из-за отсутствия необходимого количества подписей избирателей. Он в отличие от других «оппозиционеров», которым было отказано в регистрации, пошел добиваться справедливости в суд. Он смог обжаловать решение о недопуске к выборам, в середине августа его зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты МГД.

Стоит отметить, что вокруг выборов в МГД разгорелся настоящий скандал. Так называемые «оппозиционеры» не были допущены к выборам из-за большого числа липовых подписей. Так, например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в подписных листах были автографы мертвецов. Кроме того, еще до окончания приема документов правоохранители обнаружили в Москве фабрику по рисовке автографов в пользу «оппозиционеров», в том числе правой руки скандального блогера Алексея Навального. Примечательно, что «оппозиционеры» решили устроить провокации и незаконные акции, а не добиваться истины в суде.