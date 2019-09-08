Наблюдатели Навального пожаловались на «порезанные шины», но в полицию обращаться не стали

Санкт-Петербург, 8 сентября. Наблюдателям скандального блогера Алексея Навального пожаловались на неизвестных «злоумышленников», которые якобы порезали колеса на их автомобилях в Санкт-Петербурге.

По их словам, они планировали посетить несколько участковых избирательных комиссий в Купчино, однако неизвестные якобы порезали колеса на двух, принадлежащих им автомобилях. Сторонники одиозного блогера утверждают, что инцидент якобы произошел в муниципальном округе «Екатерингофское». При этом сторонники Навального не стали сообщать о данном факте в полицию.

По данным источника в правоохранительных органах Петербурга, 8 сентября в полицию не поступало сообщений о подобных происшествиях. Данный факт свидетельствует о том, что данный инцидент является надуманным или постановочным с целью привлечения внимания к своей провокационной деятельности, передает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что спонсируемая Вашингтоном организация «Голос», которая признана в России иностранным агентом, пыталась повлиять на ход выборов в Петербурге с помощью провокаций.