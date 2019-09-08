МВД сообщило об отсутствии серьезных нарушений на выборах





Москва, 8 сентября. Сотрудники МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах, которые состоялись в воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Валяев.

«Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная. Существенных нарушений правопорядка не допущено», — отметил он во время встречи с журналистами.

По словам Валяева, всего для охраны общественного порядка было выделено более 142 тыс. полицейских и 13 тыс. сотрудников Росгвардии. Отметим, что стражи правопорядка несли службу даже на 209 избирательных участках, которые были созданы специально для москвичей, голосующих за городом. В то же время начальник управления МВД отметил, что работу правоохранителей осложнило празднование Дня города в Москве, которое совпало с единым днем голосования.

МВД также возбудило 17 уголовных дел в преддверии выборов по нарушениям, которые имеют отношение к народному волеизъявлению. В большинстве случаев речь идет об изготовлении незаконной политической агитации. В итоге на нарушителей были наложены штрафы на 114 тыс. рублей. Напомним, что на днях Роскомнадзор предупредил Facebook, Google, YouTube и Instagram о недопустимости распространения политической рекламы 7 и 8 сентября, однако это предупреждение было проигнорировано.

