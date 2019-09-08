«Оппозиционер» Врански обещал пять тысяч участникам «карусели» на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. «Оппозиционера» Красимира Врански уличили в попытке организации избирательной карусели на выборах в Петербурге.

«Оппозиционеры» намеревались привлечь к противоправной деятельности жителей Петербурга за вознаграждение в пять тысяч рублей. Гражданам предлагалось в нарушение закона голосовать на разных избирательных участках, используя технологию, известную как «избирательная карусель». Для координации усилий в одном из мессенджеров был создан специальный чат.

По прибытию к месту назначения заговорщиков ожидало разочарование. Размер «гонорара» сократился до полутора тысяч. Это вызвало недовольство в рядах оплаченных избирателей. По словам очевидцев, большая их часть предпочла отказаться от авантюры. Обманутые граждане также выдали организатора фальсификации. Они указали на «оппозиционера» Красимира Врански, передает Gazeta.SPb.

Ранее председатель УИК №1809 Александр Шумилов заявил о недостоверности сообщения о «вбросе» на одном из участков на выборах в Петербурге.

Примечательно, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.