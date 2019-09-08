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Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой

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Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой

Москва, 8 сентября. «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который является лидером партии.

«Имея в виду ту информацию, которая к нам поступает из Дальнего Востока, из Сибири, а также уже открытые данные по exit poll, можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества», — сказал глава правительства в ходе видеоконференции с региональными отделениями.

Медведев также сообщил, что в «Единой России» удовлетворены результатами выборов. Он поблагодарил граждан России, которые приняли участие в выборах.

Напомним, единый день голосования состоялся в России 8 сентября. По всей стране прошли более пяти тысяч выборов федерального и регионального значения. Избирательные участки работали с 08.00 до 20.00, но в некоторых региона она работали на два часа дольше — с 07.00 до 21.00.

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