Ветеран из Тулы впервые в жизни проголосовал на дому

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ветеран Великой Отечественной войны Нина Скорнякова из Санкт-Петербурга впервые проголосовала на дому.

Члены избирательной комиссии пришли к ветерану с переносным ящиком для бюллетеней. Нина Скорнякова отметила, что она впервые проголосовал на дому.

«В первый раз в моей жизни так роскошно я голосую. Прекрасно! Но я бы еще могла дойти и так, хоть ковыляя с палочкой. Но за то, что приехали, спасибо вам», — рассказала Скорнякова корреспондентам телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, сегодня Нина Скорнякова отмечает свой 90-летний юбилей. Скорнякова выразила благодарность членам избиркома за заботу.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Избирательные были открыты с 08.00 до 20.00 мск. При этом в некоторых регионах избирательные участки работали с 07.00 до 21.00 мск.