Эксперт советует «оппозиции» не скулить, когда прокуратура займется их фейками на выборах

«Оппозиция» пыталась в единый день голосования накалять обстановку, потому что у нее просто нет других политических инструментов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Выборы состоялись

Избирательные участки в единый день голосования в РФ закрылись в 20.00. При этом ЦИК и министерство внутренних дел не зафиксировали серьезных нарушений. В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах страны состоялись выборы разного уровня. В Санкт-Петербурге, помимо всего прочего, выбирали губернатора.

Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с решающим правом голоса Олег Зацепа рассказал, что в избирком поступило 75 обращений о якобы нарушениях на выборах. На данный момент все эти сообщения находятся на рассмотрении.

В то же время Алена Булгакова, руководитель корпуса «За чистые выборы», подчеркнула, что ее сотрудники изучили свыше 170 сообщений, включая СМИ и соцсети. Как оказалось, в большинстве случаев не было выявлено подтверждение фактов каких-либо нарушений или фальсификаций. Например, поступила информация, что к двум участкам, №814 и 55, якобы массово подвозили для голосования сотрудников бюджетных организаций. Однако эта информация не была подтверждена оперативной мониторинговой группой, которая выехала на место.

«Господа, дальше потом не скулите»

Как отметил Алексей Чеснаков, на выборах Санкт-Петербурга никаких провокаций, конфликтных и двухзначных ситуаций мы не увидели. Комментируя попытки «оппозиции» вбрасывать в информационное поле фейки, Чеснаков заметил, что если есть действия, которые выходят за рамки закона, этим должна заниматься прокуратора.

«Я думаю, что прокуратора даст еще свой комментарий по этому поводу. Если же речь идет о том, что в последний день идет ожесточенная борьба, это традиционная ситуация для всех выборов в мире. На самом деле это правило дня тишины. Оно присутствует во всех странах мира и нигде в таком виде не реализовано. Потому что всегда юристы партии или депутатов находят какие-то лазейки и позволяют этот момент обойти. Проблема заключается в том, что либо это законные лазейки, либо это откровенное вранье. И вот если это откровенное вранье, господа, дальше потом не скулите после того, как вами займется прокуратура и Следственный комитет», — пояснил Алексей Чесноков.

Эксперт заметил, что «оппозиция» пытается накалять обстановку, потому что у нее нет других политических инструментов. «Оппозиция» откровенно проиграла старт этих выборов.

«Если мы говорим о Петербурге, у Беглова была очень тяжелая внешняя ситуация — неудачный фон, при которой развивалась его избирательная кампания. Он смог с этим фоном справиться. «Оппозиция» сделала ставку на то, что он с ними не справится, а Беглов справился. Он смог реально обуздать тарифы ЖКХ, чего на самом деле ни один губернатор в России до него не смог сделать. Здесь не надо недооценивать то, что сделал Беглов в Петербурге. Он добился того, чтобы они не росли. Люди же видят эту ситуацию. Поэтому у «оппозиции» просто не осталось аргументов. Вот и все», — заключил Алексей Чеснаков.

Представители так называемой «оппозиции» пытаются дискредитировать выборы в Санкт-Петербурге, при этом распространяя в Интернете откровенные фейки. Максим Резник, Красимир Врански, Андрей Пивоваров, Ольга Гусева, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров публикуют сфабрикованные видео и другую недостоверную информацию.