 Стариков отметил политическую активность петербуржцев на онлайн-марафоне «Ночь выборов»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Писатель Николай Стариков отметил рост явки избирателей на выборах в Петербурге. По его словам, в этом году избирательные участки посетило гораздо больше людей, чем на прошлых выборах, что является определенным показателем развития гражданского общества.

«Очень много слов звучит о политической апатии, которая охватила наше общество. Выборы 2019 года — это важный показатель того, как люди себя ощущают, насколько они активны в отстаивании своих прав, сколько людей туда приходят, столько желания у них есть влиять на повестку дня», — отметил Стариков, выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов».

Напомним, что 8 сентября в Петербурге состоялись выборы губернатора и муниципальных депутатов. Согласно данным экзитпола, Самовыдвиженец Александр Беглов лидирует с 56% голосов. За ним следуют кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (21,4%) и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (3,6%). Около 3,6% избирателей, согласно опроса, испортили бюллетень.

Опрос проводился на 300 избирательных участках Петербурга. Всего было опрошено 59,2 тыс. человек. Из них 55,1% респондентов ответили на вопрос, а 44,9% отказались называть своего кандидата.