В Петербурге многодетная мать пришла на выборы всей семьей. ФАН-ТВ

8 сентября, в день выборов, Светлана Кургачева со своими детьми пришла на избирательный участок в школе №630 Приморского района, чтобы отдать свой голос. Светлана отмечает важность участия в выборах.

«Мы жители нашего родного города. Нам небезразлично, кто будет помогать делать наш город лучше, а жизнь стабильнее. Поэтому я считаю, что это долг каждого петербуржца прийти на это важное событие», — подчеркнула многодетная мать.

Всего в семье Кургачевых шесть детей, двое из них уже совершеннолетние. Светлана сама занимается их воспитанием, а также является волонтером благотворительной общественной организации «Продвижение».