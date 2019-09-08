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В Петербурге многодетная мать пришла на выборы всей семьей. ФАН-ТВ

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8 сентября, в день выборов, Светлана Кургачева со своими детьми пришла на избирательный участок в школе №630 Приморского района, чтобы отдать свой голос. Светлана отмечает важность участия в выборах.

«Мы жители нашего родного города. Нам небезразлично, кто будет помогать делать наш город лучше, а жизнь стабильнее. Поэтому я считаю, что это долг каждого петербуржца прийти на это важное событие», — подчеркнула многодетная мать.

В Петербурге многодетная мать пришла на выборы всей семьей. ФАН-ТВ

Всего в семье Кургачевых шесть детей, двое из них уже совершеннолетние. Светлана сама занимается их воспитанием, а также является волонтером благотворительной общественной организации «Продвижение».

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