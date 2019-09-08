Макаров отказался отвечать на вопрос о фальсификациях за «своих» кандидатов на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров отказался отвечать на вопросы журналистов на фоне слухов о нарушениях на выборах муниципальных депутатов в пользу кандидатов, которые, по некоторым данным, работают на него.

Значительная часть нарушений на выборах в Петербурге в единый день голосования была зафиксирована в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, считающихся «вотчиной» Макарова. Эксперты не исключают связь между нарушениями на выборах и главой петербургского ЗакСа.

8 сентября в Петербурге состоялись выборы губернатора и муниципальных депутатов. Всего в единый день голосования в Петербурге было зафиксировано 105 жалоб на нарушения. Из них лишь пять имели отношение к губернаторским выборам, сообщал ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.