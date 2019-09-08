Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов

Санкт-Петербург, 8 сентября. Самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге. Согласно данным экзитполов, он набрал 56% голосов.

На втором месте расположился Михаил Амосов, который выдвигался от «Гражданской платформы» (21,4%), а на третьем — кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (3,6%). Около 3,6% избирателей, согласно опроса, испортили бюллетень.

Отметим, что опрос проводился на 300 избирательных участках Петербурга. Всего было опрошено 59,2 тыс. человек. Из них 55,1% респондентов ответили на вопрос, а 44,9% отказались называть своего кандидата.

По информации петербургского горизбиркома, единый день голосования прошел в Северной столице без массовых нарушений. Поступило всего лишь 105 жалоб на работу избирательной комиссии. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он лично посетил несколько избирательных участков, расположенных в разных концах города, однако не заметил никаких нарушений. В то же время оппозиционные деятели Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский предприняли несколько попыток сорвать выборы.