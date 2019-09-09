Сирия, 9 сентября. Вооруженные силы Турции и международной коалиции провели патрулирование на востоке Сирии. «Джейш аль-Изза» присоединилась к боевикам в Латакии. Отряд боевиков «Ахрар аш-Шам» на севере Алеппо слег из-за массового пищевого отравления. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили в Хасаку делегацию, обстреляли боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо и в Идлибе.

«Исламское государство1»: потеряло восемь боевиков на севере Ирака, подозревается в покушения на сотрудника военной полиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): в ходе столкновения с курдскими отрядами в Алеппо потеряла троих боевиков, с севера Африна вывозит нелегально добытые исторические ценности с мест раскопок на черные рынки Турции.

Курды: взяли на себя ответственность за нападения на отряды ССА в Алеппо, в Ракке насильно завербовали 17 человек и обнаружили захоронение с телами мирных жителей.

Международная коалиция: нанесла на севере Ирака авиаудар, в результате которого были ликвидированы восемь боевиков ИГИЛ1.

«Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ): получила партию нового оружия и боеприпасов в Латакии, готовится к столкновению с сирийской армией в городе Кабана.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на севере Алеппо перекрыла транспортное сообщение на магистрали, связывающей провинции Алеппо и Идлиб.

«Джейш аль-Изза»: присоединяется к боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламская партия Туркестана» на фронтах Хамы и Латакии.

ВС Турции: совместно с войсками международной коалиции проводят патрулирование территорий на севере провинций Ракка и Хасака.

Провинция Латакия

Пока сирийская армия стягивает подкрепления к линии соприкосновения сторон на северо-востоке Латакии у города Кабана, поступают сообщения, что боевикам «Исламской партии Туркменистана» поступил новый тип вооружения. По данным источника в сети Twitter (@foxXudosi), джихадисты, который заняли город Кабана, вооружены винтовками Norinco CQ и гранатометами модели RBG 40MM , а также РПГ-27 - больше известными как «Таволга». Дальность выстрела из гранатомета типа «Таволга» составляет 200 метров, 140 метров – расстояние прямого выстрела. Таким образом, можно заключить что «Исламская партия Туркестана» и союзный им альянс «Тахрир аш-Шам» значительно усиливают свои ряды. Ранее сообщалось, что часть боевиков группировки «Джейш аль-Изза» примкнула к джихадистам Латакии после разгрома

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия нанесла удар на севере провинции Алеппо в предместья города Анадан и у поселка Хаян, где укрываются группы боевиков террористического альянса «Тахрир аш-Шам», как передал новостной портал Masar Press Net. Сирийские военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам радикалов их средней и тяжело артиллерии. Сведений о потерях среди джихадистов, однако, еще не поступало.

Утром турецкая артиллерия в ответ обстреляла позиции кудских Отрядов народной самообороны (YPG) у поселков Маликия, Шаваригат аль-Арз, Шейх-Исса и Харбуль, расположенных в окрестностях города Тель-Рифат. Twitter-канал Afrin Activist опубликовал заявления боевиков «Освободительных сил Африна». Курдские радикалы сообщили, что их снайпером был ликвидирован один боевик «Сирийской свободной армии» в районе деревни Кафр-Калбин, не так далеко от города Азаза. Также курды взяли на себя ответственность за нападения на ССА у деревни Мареа, где ими были убиты двое.

Источник также сообщил, что вспышка массового пищевого отравления поразила лагерь боевиков протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» в городе Кабасин. В отравлении запаса провианта радикалов подозревают курдских боевиков.

Как сообщил источник новостей в сети Twitter (@Salah_Addin), на севере провинции Алеппо боевики «Тахрир аш-Шам» установили блокпосты, ведущие к погранпереходу Баб-аль-Хава, тем самым затруднив транспортное сообщение между провинциями, как для гражданских лиц, так и для боевиков ССА.

Протурецкие боевики из числа ССА разграбили места археологических расковок на севере провинции в районе поселка Бирад, который входит в кантон Африн, о чем сообщает источник в сети Twitter Nadie Harbieh. На черные рынки Турции из Сирии вывозят редкие скульптуры, фрагменты фресок и резных элементов колонн древних построек, датированных первым тысячелетием до нашей эры и временем ранней римской эпохи.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд. После вчерашнего подрыва бомбы в центре города, курды снова начали обыски в домах жителей. По сведениям Twitter-канала Rojava Network, курдские боевики задержали трех человек, подозреваемых в пособничестве боевикам «Исламского государства». Авиация международной коалиции ночью совершала полеты над поселком Шхиль, о чем также сообщает источник.

В поселке Аль-Джазра неизвестными боевиками было совершено покушение на высокопоставленного члена SDF, как передал Twitter-канал Al Sharqia 24. Неизвестные с автоматами открыли по нему огонь по главе так называемых курдских сил безопасности «Асайиш» - Раманада Заки и скрылись с места преступления. Пока не известно выжил ли Заки, курды еще не выпустили по данному поводу заявления. В нападении подозревают ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Согласно данным портала Al Masdar News, действующий в провинции режим прекращения огня подошел утром к концу. После истечения срока временного перемирия ожидается, что сирийская армия возобновит наступление на границах провинции Идлиб и Хама. По данным портала, САА уже перебрасывает подкрепление в районы равнины Аль-Габ, где находятся силы «Фронта национального освобождения» и «Тахрир аш-Шам».

САА обстреляла позиции и укрытиям «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Джарджанас, Ат-Тах и в предместьях городов Тель-Манас и Дейр аш-Шарки, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Укрытия радикалов также были атакованы в районе поселков Маарет-Хурма и Самак в южной части провинции.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что сирийская армия применяет во время антитеррористических операций в провинции Идлиб только точечные удары по выверенным целям, как сообщает агентства новостей ТАСС. По его словам, в Идлибской зоне деэскалации, помимо 30-35 тысяч вооруженных боевиков, находится около 2,5 миллионов мирных сирийских граждан. И при планировании военных операций САА, которая действуют при поддержке ВКС России, эти обстоятельства тщательным образом учитываются. Применяются только точечные удары по четко выверенным целям во избежание жертв среди мирного населения.

По сообщениям некоторых источников турецкий конвой тяжелой военной техники был замечен местными жителями у поселка Аль-Эйс и деревни Сарман, о чем сообщает источник в сети Twitter (@Kyruer).

Провинция Ракка

На северо-востоке Сирии началось первое совместное наземное патрулирование ВС Турции и США. Утром конвой с бронетехникой турецкой армии выдвинулся в район провинции Акчакале на границе с Сирией и пересек границу у города Тель-Абъяд.

Днем патруль армии турции и сил международной коалиции исследовал территории от города Тель-Абьяд до поселка Рас-аль-Айн в Хасаке, как передает портал Masar Press Net. По информации агентства SANA, Дамаск осудил действия США и Турции. Официальный источник в Министерстве иностранных дел дал комментарий для агентства, заявив: «Сирия подтверждает, что этот шаг представляет собой агрессию, описанную в полном смысле этого слова, и нацелен на то, чтобы осложнить и продлить кризис в Сирии после достижений Сирийской арабской армии в преследовании остатков террористических групп».

В городе Ракка в районе Бедуинов обнаружена еще одна братская могила, сообщает портал Masar Press. По предварительным результатам экспертизы все убитые были мирными жителями и скончались во время активных боевых действий, когда международная коалиция наносила по городу массированные авиаудары в 2017 году. Ранее город Ракка был «столицей» самопровозглашенного псевдохалифата террористов «Исламского государства»1.

SDF провели насильную вербовку в деревне Джартах. По сообщению Twitter-канала Radio Al Kul, боевики забрали из поселка 17 юношей и доставили их в учебно-тренировочный лагерь. Для желающих избежать воинской повинности курдская администрация ввела налог в размере шести тысяч долларов.

Провинция Хама

На севере провинции после непродолжительного затишья снова возобновили свои атаки радикалы. Утром сирийская армия ударила по огневым точкам джихадистов «Тахрир аш-Шам», в районе деревни Шир-Магар.

По информации агентства Shan Times остатки боевиков из частей «Джейш аль-Изза», которые были разбиты в районе города Аль-Латамина в конце августа в ходе широкомасштабного наступления сирийской армии, бежали на территории контроля террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), где присоединились к их рядам. Местные источники в городе Джиср-аш-Шугур сообщают, что в течение последних нескольких дней около 2000 бойцов «Аль-Изза» прибыли партиями в районы Джиср-аш-Шугура, а затем были распределены на фронтах равнины Аль-Габ в восточной части провинции и в Латакию, где теперь ожидаются активные боевые действия САА.

Провинция Хасака

.Вечером в город Рас-аль-Айн прибыла делегация правительственных сил, о чем сообщил новостной портал Step News Agency. Намерения делегации не сообщаются, можно только прдепологать, что она намерена обсудить вопрос патрулей армии Турции и США на территориях так называемой «безопасной зоны». Напомним, что правительство Сирии не давала согласия на ее создание. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь обвинил США в желании создать «безопасную зону» на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для поддерживаемой Америкой беовиков SDF, как сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ирак

В ходе рейда международной коалиции на севере Ирака были ликвидированы восемь боевиков «Исламского государства», о чем сообщает телеканал «Al Sumariya». Разведка армии Ирака передала коалиции последние данные о позициях боевиков, укрепившихся в провинции Найнава в приграничной с Сирией зоне. Используя эту информацию, боевые самолеты международного альянса нанесли несколько ударов по указанным целям. Атака была проведена неподалеку от населенного пункта Хаммам аль-Алиль. В 2014 году боевики ИГИЛ заняли треть страны, но в 2017 правительство Ирака заявило, что их вооруженных сил нанесли боевикам окончательное поражение. Тем менее некоторые «спящие ячейки» продолжают нападения в северных районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.