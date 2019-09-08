Посол Литвы высоко оценил организацию выборов в России

Москва, 8 сентября. Посол Литовской республики в России Ремигиюс Мотузас положительно оценил введение электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. От этом он заявил в ходе брифинга в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Москве было три округа, в которых избиратели могли использовать электронное голосование. Явка на них составила 92 процента. Это говорит о востребованности такого вида голосования», — отметил Мотузас.

Власти Москвы пообещали расширить эксперимент по электронном голосованию, добавил посол. По мнению Мотузаса, жители столицы охотно использовали электронную форму голосования по ряду причин. Так, для молодых москвичей, которые привыкли активно использовать современные технологии в своей жизни такая форма была наиболее удобной. Кроме того, многие москвичи воспользовались электронным голосованием, так как хотели больше времени провести, принимая участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города.

Однако в ряде округов электронное голосование не удалось внедрить из-за самих кандидатов.

«Не все депутаты согласились организовать выборы в такой форме, потому что не доверяют этой форме голосования. Это показывает определенную консервативность», — добавил дипломат.

В целом же посол Литвы в России высоко оценил уровень организации единого дня голосования.

«Мы можем сказать, что видим прозрачность выборов не только в Москве, но и в других регионах России», — заявил литовский посол.

Ранее стало известно, что итоговая явка на электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы составила 92,3%. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Новый вид голосования был доступен в трех избирательных округах Москвы: первый округ (Зеленоград), десятый округ (Cеверное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).