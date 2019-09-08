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Памфилова прокомментировала итоги голосования в России

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Памфилова прокомментировала итоги голосования в России

Москва, 8 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала итоги выборов в России, которые прошли 8 сентября. 

Выборы, которые проходили по всей России, завершились, объявила глава ЦИК. По ее словам, в настоящее время члены избирательных комиссий занимаются подсчетом голосов. 

Памфилова также сообщила, что, предварительно, по данным Центризбиркома, ни на одном избирательном участке «голосование не признано недействительным».

Напомним, единый день голосования прошел в России 8 сентября. По всей стране прошли более пяти тысяч выборов федерального и регионального значения. Избирательные участки работали с 08.00 до 20.00, но в некоторых регионах они работали на два часа дольше — с 07.00 до 21.00.

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