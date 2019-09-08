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Видео «демократов» о вбросе в Пушкине оказалось фейком

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В петербургской ТИК опровергли фейк о вбросе бюллетеней

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член петербургской территориальной избирательной комиссии №20 опроверг фейковое видео о вбросе бюллетеней в урну для голосования. 

В ролике, который распространил Telegram-канал «Объединенные демократы», видно, как некий мужчина запихивет в урну несколько бюллетеней. Распространившие видео либералы объявили о нарушении, однако если посмотреть запись с камер на участке, то можно заметить, что мужчина пришел голосовать вместе со спутницей-инвалидом. Таким образом ему пришлось опустить в урну бюллетень за себя и за нее.

Представитель ТИК, комментируя видео, заявил, что никаких нарушений на участке зафиксировано не было. Всего в Пушкине работают 45 камер, с помощью которых любой желающий может ознакомиться с ходом голосования, сообщает «ПолитЭксперт».

Примечательно, что это далеко не первый случай, когда либералы распространяют фейки для дискредитации петербургских выборов. Ранее сообщалось, что ряд либеральных деятелей начали распространять в Сети фейки о якобы имевших место нарушениях. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось. В частности, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский писал в Facebook о неких гражданах, которые якобы платили избирателям за «правильное» голосование. Позже выяснилось, что речь идет о проведении обычного соцопроса. А лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео. 

Кроме того, фейки распространяли сторонники скандального блогера Алексея Навального. Сам Навальный  нарушил закон, показав журналистам заполненный им бюллетень.

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Источник: ПолитЭксперт
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