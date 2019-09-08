ОМОН подключили к обеспечению порядка при подсчете голосов в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Группу ОМОН подключили к охране правопорядка в муниципальном округе Петербурга Московские ворота, где недавно начался подсчет голосов.

Стражи правопорядка следят за тем, чтобы на участке никто не устроил провокаций. На месте также присутствует команда муниципальных кандидатов, сообщает «ПолитЭксперт». Отметим, что присутствие ОМОНа потребовалось, поскольку группа «Объединенные демократы» привела с собой крепких молодых людей для оказания давления на членов избирательных комиссий. Вероятнее всего, речь идет о профессиональных провокаторах, которые устраивают скандалы за деньги.

Ранее сообщалось, что ряд либеральных деятелей начали распространять в Сети фейки о якобы имевших место нарушениях. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось. В частности, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский писал в Facebook о неких гражданах, которые якобы платили избирателям за «правильное» голосование. Позже выяснилось, что речь идет о проведении обычного соцопроса. А лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео.

По информации петербургского горизбиркома, выборы в Северной столице прошли без нарушений. Всего поступило 105 жалоб на работу избирательных комиссий, из них лишь 5 касались губернаторских выборов.