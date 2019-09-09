Оппозиция на выборах в Петербурге пытается «накидать говна на вентилятор», заявила Рябцева

Санкт-Петербург, 8 сентября. Фальсифицируя вбросы на выборах в Петербурге, «оппозиция» расписывается в собственном бессилии, заявила журналист, блогер, основатель фонда защиты детей и мам Леся Рябцева в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам Рябцевой, «оппозиции», которая не смогла сделать «никакой нормальной ни антикампании, ни собственно кампании какого-нибудь альтернативного кандидата», ничего не оставалось делать, как устраивать провокации.

«Единственное, что остается делать человеку слабому и без ресурсов, это паниковать, истерить, сходить с ума, наводить шум и шорох, поэтому они делают это сегодня. То есть это скорее всего признание собственного бессилия, когда ты ничего не можешь делать, кроме как накидать говна на вентилятор», — отметила собеседница агентства.

Блогер считает, что представители «оппозиции», пытаясь показать якобы «изъяны» системы, хотят казаться лучше на фоне создаваемой ими же лживой картины.

«Ну и конечно здесь еще такой момент, что они пытаются показать, какая якобы там власть, система и сама система выборов какая-то там «ненормальная, с изъянами», чтобы на этом фоне самим казаться лучше. Чтобы отвлечь внимание от того, куда они движутся, что они предлагают, куда уходят их деньги. Мне кажется все это очень смешным и обращать внимание на это не надо, но такой как бы цирк, как бы это интересненькое создает картинку для выборов», — добавила Рябцева.

Напомним, петербуржцы в единый день голосования 8 сентября выбирали будущего губернатора и муниципальных депутатов. По данным горизбиркома, выборы прошли в соответствии с законодательством, спокойно и без серьезных нарушений. На избирательных участках работали общественные наблюдатели — они прибыли на участки к моменту открытию.

В воскресенье активно распространялись различные фейковые новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия подтвердила, что зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках на выборах в Северной столице.

Выборы в Северной столице пытались сорвать «оппозиционеры» — глава петербургского штаба скандального блогера Алексея Навального Ольга Гусева, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, депутат петербургского Закса Максим Резник, бывший председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров и руководитель партии «Яблоко» в Заксе Петербурга Борис Вишневский.