Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд в Петербурге удовлетворил иск против призвавшего «порвать и сжечь» бюллетень члена УИК

31
0 Оставить комментарий

Суд в Петербурге удовлетворил иск против призвавшего «порвать и сжечь» бюллетень члена УИК

Санкт-Петербург, 8 сентября. Суд удовлетворил административный иск к члену избирательной комиссии №635 в Петербурге Тимофею Городилову, который призывал избирателей испортить бюллетень.

Председатель УИК Роман Десятков сообщил, что он и наблюдатели на участке слышали, как Городилов призвал «сжечь, разорвать и перечеркнуть» бюллетень.

Сам Городилов попытался оправдаться. Он заявил, что говорил о якобы голосовании по обустройству парка на проспекте Добролюбова, и был возмущен, что на участке происходят те вещи, которые «не имеют отношения к избирательному процессу». По его мнению, горожанам запрещено замерять уровень сахара в крови на избирательном участке и высказывать свое мнение по инфраструктуре парка «Тучков баян» в Петроградском районе.

К Городилову был подан иск в связи с его призывами испортить бюллетень. Как сообщил источник Nation News, один из районных судов Петербурга удовлетворил иск.

infox - new
Источник: Nation News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров