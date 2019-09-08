Суд в Петербурге удовлетворил иск против призвавшего «порвать и сжечь» бюллетень члена УИК

Санкт-Петербург, 8 сентября. Суд удовлетворил административный иск к члену избирательной комиссии №635 в Петербурге Тимофею Городилову, который призывал избирателей испортить бюллетень.

Председатель УИК Роман Десятков сообщил, что он и наблюдатели на участке слышали, как Городилов призвал «сжечь, разорвать и перечеркнуть» бюллетень.

Сам Городилов попытался оправдаться. Он заявил, что говорил о якобы голосовании по обустройству парка на проспекте Добролюбова, и был возмущен, что на участке происходят те вещи, которые «не имеют отношения к избирательному процессу». По его мнению, горожанам запрещено замерять уровень сахара в крови на избирательном участке и высказывать свое мнение по инфраструктуре парка «Тучков баян» в Петроградском районе.

К Городилову был подан иск в связи с его призывами испортить бюллетень. Как сообщил источник Nation News, один из районных судов Петербурга удовлетворил иск.