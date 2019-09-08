Сирия, 8 сентября. 8 боевиков ИГИЛ1* убиты на севере Ирака. SDF насильно вербуют жителей Ракки. Сирийская армия обстреляла боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили в Хасаку делегацию, обстреляли боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо

«Исламское государство1»: лишилось восемь боевиков при авианалете сил международной коалиции на севере Ирака.

«Сирийская свободная армия» (ССА): в столкновении с курдскими отрядами на севере Алеппо потеряли троих боевиков.

Курды: взяли на себя ответственность за нападения на отряды ССА, в Ракке насильно завербовали 17 человек.

Международная коалиция: нанесла на севере Ирака авиаудар, в результате которого были ликвидированы восемь боевиков ИГИЛ.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия нанесла удар на севере провинции Алеппо в предместья города Анадан и у поселка Хаян, где укрываются группы боевиков террористического альянса «Тахрир аш-Шам», как передал новостной портал Masar Press Net. Сирийские военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам радикалов из средней и тяжелой артиллерии. Сведений о потерях среди джихадистов, однако, еще не поступало.

Подконтрольный курдским радикалам Twitter-канал Afrin Activist опубликовал заявления боевиков «Освободительных сил Африна». Курдские радикалы сообщили, что их снайпером был ликвидирован один турецкий боевик в районе деревни Кафр-Калбин поблизости от города Азаза. Из крупнокалиберного пулемета обстрелян бульдозер боевиков. Также источник сообщает, что курды взяли на себя ответственность за нападения на протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) у деревни Мареа. Два боевика были убиты.

Провинция Ракка

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) провели насильную вербовку на западе провинции Ракка в деревне Джартах. По сообщению источника в сети Twitter Radio Al Kul, курдские боевики забрали из поселка 17 юношей, которых вынудили вступить в свои отряды и доставили их в учебно-тренировочный лагерь. Курды обычно проводят вербовки в отдаленных деревнях, где жители, как правило не в курсе законов о воинской службе. В свои ряды радикалы забирают и несовершеннолетних людей, несмотря на то, что в июле этого года, секретарь ООН и командующий силами SDF генерал Мазлум Абди подписали документ, согласно которому курды обязуются прекратить вербовку несовершеннолетних в своих ряды и принимать превентивные, защитные и дисциплинарные меры пресечения использования детей в боевых действий. Также в начале этого лета курдская администрация ввела налог для желающих избежать службы в рядах курдских Отрядов народной самообороны. Сумма налога составляет шесть тысяч долларов.

Провинция Хасака

По неназванным причинам в город Рас-аль-Айн прибыла делегация правительственных сил, о чем сообщил новостной портал Step News Agency. Можно только отметить, что правительственная делегация намерена обсудит вопрос совместного патрулирования вооруженных сил Турции и США на севере Сирии на территориях так называемой «безопасной зоны», создание которой было оговорено Анкарой и Вашингтоном. Сирия однако согласия на это не давала, как и в целом, на присутствие военных международной коалиции во главе с США.

Совместные американо-турецкие патрули официальный Дамаск расценивает как нарушение своего сувернитета. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь обвинил США в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для поддерживаемой Вашингтоном коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ирак

В ходе рейда международной коалиции на севере Ирака были ликвидированы восемь боевиков «Исламского государства», о чем сообщает телеканал «Al Sumariya». Разведка армии Ирака передала коалиции последние данные о позициях боевиков, укрепившихся в провинции Найнава в приграничной с Сирией зоне. Используя эту информацию, боевые самолеты международного альянса нанесли несколько ударов по указанным целям. Атака была проведена неподалеку от населенного пункта Хаммам аль-Алиль. Напомним, боевики «Исламского государства» взяли под свой контроль треть Ирака в 2014 годе, но в 2017 правительство Ирака заявило, что их вооруженные силы нанесли боевикам ИГИЛ окончательное поражение. Тем менее некоторые «спящие ячейки» продолжили нападения в горных и северных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.