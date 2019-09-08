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Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге после обработки 0,1% протоколов

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Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге после обработки 0,1% протоколов

Санкт-Петербург, 8 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга, самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах. Беглов после обработки 0,1% протоколов набрал 83,61% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов с показателем 11,23% голосов. Третью строчку занимает Надежда Тихонова от «Справедливой Росси». За нее проголосовали 5,16% избирателей.

Напомним, в Северной столице прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов. Как сообщил горизбирком, голосование на участках прошло спокойно, серьезных нарушений зафиксировано не было.

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