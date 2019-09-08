К бывшему тренеру «Зенита» приехала выездная избирательная комиссия. ФАН-ТВ

Легендарный футбольный наставник, заслуженный тренер СССР, с 1973 по 1977 годы работавший с «Зенитом», проголосовал в единый день голосования. Герману Зорину и его супруге Нине уже более 90 лет, поэтому к ним домой приехала передвижная избирательная комиссия. Волонтеры принесли урну, помогли заполнить все необходимые документы. Герман Семенович пояснил, что голосует, чтобы у любимого города был хороший губернатор. По его мнению, главным качеством нового градоначальника должно стать почтение к пенсионерам.

«Когда ветераны приходят с просьбой с какой-то, чтобы не отделывались фразами пустыми, а действительно принимали какие-то решения», — пояснил свою позицию Герман Зорин.

По словам Инны Зориной, супруги уже не первый год голосуют с помощью волонтеров.