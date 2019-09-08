Памфилова сообщила о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

Москва, 8 сентября. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о незаконном использовании административного ресурса депутатом Госдумы.

Элла Памфилова не исключила, что могут появиться основания для лишения неприкосновенности Михаила Романова. Она призвала разобраться в ситуации с привлечением полиции.

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко рассказал, что на выборах муниципальных образований идет борьба за депутатские мандаты. Каждый преследует политические интересы, в том числе депутат Михаил Романов.

«Я с ним разговаривал по телефону, он получил замечания со стороны руководства партии «Единая Россия» и со стороны администрации», —прокомментировал Миненко.

В единый день голосования в Горизбиркоме зарегистрировали 105 жалоб, только 5 из них касаются губернаторских выборов. Ранее Миненко заявил, что в целом выборы в Петербурге прошли в спокойном режиме.

Участки по всей России закрылись в 20.00, голосование продолжается в Калининграде до 21.00. В остальных регионах страны начался подсчет голосов.