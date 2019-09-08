Россвязь не зафиксировала хакерских атак в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Хакерских атак в ходе выборов в единый день голосования в России зафиксировано не было. Об этом рассказал глава Федерального агентства связи (Россвязи) Олег Духовницкий.

«Хакерских атак не было, по крайней мере такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало», — заявил Духовницкий.

Глава ведомства отметил, что сегмент, который был выделен для обеспечения работы четырех направлений — телефонии, работы сети Интернет, видеонаблюдения и обеспечения работы государственной автоматизированной системы «Выборы», по состоянию на 18.30 работал в штатном режиме.

На 10.00 была зафиксирована 21 неисправность, но все сбои в сжатые сроки были устранены, сообщил Духовницкий.

Известно, что без сбоев не обошлась работа экспериментального электронного голосования в трех столичных округах. В ходе голосования система дважды терпела сбои, но, как заверил глава электронного штаба Илья Массух, они не вызвали потери голосов избирателей. Он также отметил, что атак на электронную систему голосования не зафиксировано.