Путин и Макрон обсудили состоявшийся между РФ и Украиной обмен удерживаемых лиц

Москва, 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

В частности, речь зашла о состоявшемся недавно обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Путин и Макрон сошлись во мнении, что это была «важная гуманитарная акция», которая поспособствует нормализации отношений между Россией и Украиной.

Кроме того, лидеры стран затронули вопрос мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Президенты России и Франции подтвердили безальтернативность минских соглашений, а также обсудили подготовку к встрече нормандской четверки (Россия, Украина, Германия, Франция).

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита нормандской четверки, а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил о необходимости выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств по «Минску-2», а также письменном закреплении «формулы Штайнмайера», передает «Газета.ру».

Отметим, что собеседники также обсудили выполнение так называемой иранской ядерной сделки. Путин и Макрон высказались за консолидацию усилий по сохранению этого соглашения в силе.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной. С каждой стороны были переданы по 35 человек. В Киев же прибыли задержанные в Керченском проливе моряки, осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, в Москву — руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и один из ключевых свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 Владимир Цемах. В Кремле заявили,что приветствуют прошедший обмен.