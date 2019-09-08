Больше 7000 обращений поступило в штаб общественной поддержки Беглова. ФАН-ТВ

Штаб общественной поддержки Александра Беглова создали в начале лета. Его возглавили пять сопредседателей из совершенно разных сфер деятельности. Всего же в него вошли больше 60 организаций: ветераны, студенты, представители НКО, экологи и многие другие. Сотрудники штаба принимали вопросы и предложения от жителей Северной столицы. Люди обращались по телефону, приносили письма. Всего их поступило больше 7000: от учителей, медиков, архитекторов, благотворителей и других. Регулярно в штабе проводили встречи с общественниками, где обсуждали идеи и предложения от петербуржцев.

«За последнее время, в ходе предвыборной, и до этого, было много высказано деловых предложений, и нужно сказать, что наш кандидат слышит их. Наша задача, чтобы штаб, и мы об этом говорили Александру Дмитриевичу, продолжил работу и после выборов. Нужно, чтобы все то, что было высказано, легло в реализацию, и самое, чтобы потом штаб продолжал работать и давал новые идеи, новые подходы, и, самое главное, умел посмотреть, а что сделано», — подчеркнул вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Георгий Абелев.