Эксперт объяснил низкую явку в Петербурге «аномально хорошей погодой»

Петербург оказался самым неохотно голосующим регионом. За час до закрытия избирательных участков явка избирателей составила около 25 процентов. Политический психолог Александр Ершов объяснил, почему 8 сентября 2019 года петербуржцы столь неактивно выбирали губернатора и муниципальных депутатов.

Как сообщила журналистам зампред петербургского избиркома Алла Егорова, к 18 часам явка петербуржцев на избирательные участки составляла 23,69 процента, свое волеизъявление к этому времени выразили 898 419 горожан. По данным на 15 часов явка составляла 16,26 процента, свое избирательное право реализовали 615 856 петербуржцев.

По данным аналитического агентства «Давыдов.Индекс», в Петербурге зафиксирована самая низкая избирательская активность среди 16 регионов России, в которых сегодня выбирают высшее должностное лицо города. По сравнению с 2014 годом, явка на выборы губернатора в Петербурге упала в 1,4 раза, отметили аналитики сервиса.

«Я думаю, что причина низкой явки на избирательные участки Петербурга кроется в аномально хорошей погоде сегодня. Многие попросту предпочли остаться за городом. Тем более что все понимают, что не было какой-то большой интриги, что и без них обойдутся, потому что реальной конкуренции среди трех оставшихся кандидатов не было. Поэтому люди остались на даче наслаждаться теплым погожим днем. Плюс, конечно, электорат коммунистов разочаровался выборами и не пошел на них, потому что их кандидат снялся. Это тоже сказалось на общей явке. Но главное, все-таки, погода», — объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей политический психолог Александр Ершов.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, петербуржцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов 110 муниципальных образований из 111. Все избирательные участки открылись вовремя. На них работали общественные наблюдатели, которые обеспечивали прозрачность избирательного процесса. Серьезных нарушений на выборах не зафиксировано, несмотря на попытки оппозиции дискредитировать избирательный процесс в Петербурге фейковыми сообщениями о «массовых вбросах бюллетеней», скупке голосов и прочих якобы имевших место нарушениях.