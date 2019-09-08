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Итоговая явка на на электронном голосовании в Москве превысила 92%

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Итоговая явка на на электронном голосовании в Москве превысила 92%

Москва, 8 сентября. Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Итоговая явка на электронном голосовании — 92,3%», — говорится в сообщении.

Электронное голосование прошло впервые в качестве эксперимента в трех округах Москвы. В «поле» нововведения вошли следующие утвержденные Мосгоризбиркомом округа: первый округ (Зеленоград), десятый округ (Cеверное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

Всего в данных районах в качестве желающих проголосовать онлайн зарегистрировались свыше 11 тысяч избирателей. 

 

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