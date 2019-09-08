Эксперт объяснил невысокую явку на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член ассоциации политических консультантов Игорь Сопов прокомментировал невысокую явку на выборах в Петербурге.

Замглавы Горизбиркома Петербурга Алла Егоров сообщила, что по состоянию на 18.00 явка на губернаторских выборах составила 23,69%. Всего проголосовали 898 419 человек.

По последним данным, Петербург находится на 16 месте в России по активности на выборах. Эксперт Игорь Сопов напомнил, что для Северной столицы невысокая явка является традиционной.

При этом он предостерег от интерпретации фактов. Сопов считает, что «оппозиционеры» попытаются приписать это себе, хотя в реальности они ни на что не влияют.

«Выйдите в народ возле метро и попросите 10 человек назвать хотя бы одну фамилию оппозиционно настроенного кандидата, люди вам просто этого не скажут», – сказал Сопов, его цитирует «ПолитЭксперт».

Он подчеркнул, что петербуржцы не прислушиваются к навязываемому им мнению. Каждый думает своей головой, подытожил эксперт.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (мск) по всей России, только в Калининграде еще продолжается голосование до 21.00. В МВД России сообщили, что в единый день голосования в стране снизился уровень преступности.