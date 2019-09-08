Чуть больше 100 жалоб поступило в петербургский горизбирком

Санкт-Петербург, 8 сентября. Всего 105 жалоб поступило в петербургский горизбирком в единый день голосования. Об этом в воскресенье сообщил член петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

По его словам, 5 из 105 жалоб связаны с губернаторскими выборами, сообщает портал «Невские новости».

Отметим, что 8 сентября в Сети появилось несколько роликов о якобы имевших место нарушениях в Петербурге, однако все они оказались фейками. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он лично посетил несколько избирательных участков, расположенных в разных концах города, однако не заметил никаких нарушений.

В то же время оппозиционные деятели Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский предприняли несколько попыток сорвать выборы.

Так, например, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео. Ранее в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино» появилась видеозапись с кадрами «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным. Позже выяснилось, что это постановка. А Вишневский сообщил о подкупе избирателей, хотя на самом деле речь шла о проведении соцопроса.