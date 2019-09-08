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Избирательные участки закрылись в России в единый день голосования

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Избирательные участки закрылись в России в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Избирательные участки в единый день голосования в России закрылись в 20.00.

Министерство внутренних дел РФ и ЦИК не зафиксировали серьезных нарушений. 8 сентября в 85 регионах страны состоялись выборы разного уровня.

Голосование завершается в регионах России: участки закрылись на всей территории РФ кроме Калининграда, где из-за разницы во времени голосование будет проходить до 21.00 по московскому времени.

На Дальнем Востоке, в Сибири и Урале уже ведется подсчет голосов. В МВД России заявили о снижении на треть уровня преступности в единый день голосования.

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