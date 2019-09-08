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Общественные наблюдатели заявили о взаимопонимании с Мосгоризбиркомом

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Общественные наблюдатели заявили о взаимопонимании с Мосгоризбиркомом

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва сообщил о крайне низком количестве опечатанных в ходе выборов в МГД урн для голосования, передает корреспондент Федерального агентства новостей с заседания штаба. 

Всего в Москве было опечатано четыре урны: две — по предложению Общественного штаба и две — по решению МГИК.

И общественники, и московская городская избирательная комиссия тщательно следят за чистотой выборов. Так, на избирательном участке №1538 наблюдатели от Общественной палаты заявили о возможном вбросе. Участковая избирательная комиссия в свою очередь подчеркивала, что инцидента не было. 

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва принял решение рекомендовать Мосгоризбиркому направить своих наблюдателей на участок и проконтролировать процесс подсчета голосов. 

Общественные наблюдатели заявили о взаимопонимании с Мосгоризбиркомом

В штабе посоветовали в случае, если количество бюллетеней в урнах будет больше выданного изначально, аннулировать результаты либо этой урны, либо всего участка.

Мосгоризбирком может как исполнить рекомендацию общественников, так и проигнорировать ее. При этом между общественными наблюдателями и московским городским избирательным комитетом царит атмосфера полного взаимопонимания. 

«За шесть лет не было ни одной нашей рекомендации, которую бы не выполнил МГИК», — заявили в Общественном штабе. 

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