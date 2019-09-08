Милонов проверил избирательные участки в Петербурге. ФАН-ТВ

Работу избирательных участков оценил сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов. Он побывал на нескольких точках, в разных районах Санкт-Петербурга, пообщался с наблюдателями. По словам Милонова, выборы проходят предсказуемо спокойно, и ни на одном участке, где он успел побывать, нарушений не зафиксировано.
«По-разному идет голосование. Где-то очень активно, где-то умеренно. Видно, что наблюдатели пришли сильно заряженными на то, что они точно должны что-то найти, но к обеду вижу, что наблюдатели очень скучают сильно. Я побывал на многих участках, но пока ни одного протокола о нарушениях не составили», — заявил Милонов.
Депутат подчеркнул важность процедуры голосования для каждого гражданина. Отметил ответственность чиновников перед народом, интересы которого они представляют. И вспомнил о тех, кто попросту позорит место «слуги народа». Речь шла о Максиме Резнике, который прославился в Петербурге, как депутат-травокур.
«Наркоман не имеет права управлять машиной и, тем более, не имеет права управлять городом, будучи депутатом и, тем более, председателем комиссии по культуре. Веди себя достойно, поступи хотя бы как требует совесть у любого человека, сложи свои полномочия, уйди», — призвал депутат.