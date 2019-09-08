Милонов проверил избирательные участки в Петербурге. ФАН-ТВ

Работу избирательных участков оценил сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов. Он побывал на нескольких точках, в разных районах Санкт-Петербурга, пообщался с наблюдателями. По словам Милонова, выборы проходят предсказуемо спокойно, и ни на одном участке, где он успел побывать, нарушений не зафиксировано.

«По-разному идет голосование. Где-то очень активно, где-то умеренно. Видно, что наблюдатели пришли сильно заряженными на то, что они точно должны что-то найти, но к обеду вижу, что наблюдатели очень скучают сильно. Я побывал на многих участках, но пока ни одного протокола о нарушениях не составили», — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул важность процедуры голосования для каждого гражданина. Отметил ответственность чиновников перед народом, интересы которого они представляют. И вспомнил о тех, кто попросту позорит место «слуги народа». Речь шла о Максиме Резнике, который прославился в Петербурге, как депутат-травокур.