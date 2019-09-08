Член СПЧ объяснил ситуацию с «погоней за бюллетенями» в Купчино

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод объяснил ситуацию с погоней за бюллетенями в Петербурге, о которой сообщали СМИ. В воскресенье появилась неподтвержденная информация о том, что некие люди выносят бюллетени из избирательного участка.

По словам Брода, никакого нарушения тут нет. Речь идет о бланках для голосования, предназначенных для пожилых и маломобильных петербуржцев, которые голосуют на дому. Специально для них сотрудники избирательных комиссий собирают чистые бюллетени, грузят на машину, а потом развозят по адресам. Согласно информации СПЧ, всего в Петербурге насчитывается около 70 тыс. избирателей, которые голосуют из дома. Процесс голосования на дому всегда проходит под надзором наблюдателей, пишет «ПолитРоссия».

Тем не менее, некоторые граждане, сочли вывоз бюллетеней для голосования нарушением и даже начали преследовать машину избиркома, чтобы вывести «нарушителей» на чистую воду.

Отметим, что это далеко не первый фейк, который появился сегодня в соцсетях. Ранее анонимные пользователи распространили ролик о вбросах и подвозе избирателей, однако, как выяснилось позже, оба видео были сняты больше года назад, и в других регионах. Кроме того, поступала информация о якобы исчезнувшей урне на участке № 1345, которую впоследствии опровергли.

В целом, по информации горизбиркома, поступило чуть более 100 жалоб на работу избирательных комиссий и всего 5 из них имели отношение к губернаторским выборам. Глава Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек похвалил Смольный за высокий уровень организации выборов. Он отметил, что никаких столпотворений на его участке не было, а все слухи о вбросах бюллетеней являются обычной провокацией.

Ранее сообщалось, что Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский активно вмешиваются в петербургские выборы, пытаясь их сорвать. Так, например, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео. Ранее в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино» появилась видеозапись с кадрами «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным. Позже выяснилось, что это постановка.