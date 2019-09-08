Серуканов посоветовал «профукавшей» выборы «оппозиции» заканчивать игру

Санкт-Петербург, 8 сентября. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Виталий Серуканов заявил, что фейки, распространяемые «оппозицией» в единый день голосования — «нафталин из 90-х».

Серуканов отметил, что вместо наивных ставок на провокации, оппозиционерам следовало бы своевременно проводить работу с избирателями, и подчеркнул, что заполучить власть такими методами сегодня у них уже не получится, передает Nation News.

«Ребята, вы все сами профукали. Вместо того, чтобы работать с избирателями вы бесконечно делаете ставку на провокации. Но вы никогда так власть не получите. Над вами уже все смеются. Сделайте выводы и становитесь нормальными людьми, работайте над проблемами избирателей. И заканчивайте играть в эти казаки-разбойники. Это все против вас и поворачивается. Это какой-то нафталин из 90-х», — сказал Серуканов.

Он уверен, что граждане в состоянии понять, где предпринимается реальная попытка вести кампанию и предлагать избирателям актуальную повестку, а где перед ними демонстрируются только неудачные попытки сыграть на грязных провокациях.

Комментируя попытки провокаций во время выборов в Санкт-Петербурге, бывший юрист так называемого «ФБК» отдельно отметил бездарные действия в этом направлении штаба Навального. Серуканов признался, что сегодня он стыдится того, что в прошлом работал вместе с этими людьми.

«Вроде бы люди постоянно ездят учиться в Европу, Америку, их там бесконечно чему-то учат, дают какие-то методички, тратят на них миллионы долларов. А методы все те же, что были у ребят в малиновых пиджаках: опубликовать старое видео, выдав за новость, изобразить нападение на себя, сообщить, что им кто-то угрожает, попытаться провести какую-то дешевую провокацию с бюллетенями. Все это какое-то стыдобище. Мне даже жалко западных инвесторов Волкова, которые выделяют огромные средства, а на выходе получают, извините, вот такое говно», — подытожил Серуканов.

Сам глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный сегодня на выборах в очередной раз продемонстрировал пренебрежение законом и дважды нарушил избирательное право во время голосования на выборах в Мосгордуму. Блогер устроил на избирательном участке №1488 в Марьино целое шоу. Навальный проигнорировал кабинку для голосования и заполнил избирательный бюллетень под камерами журналистов.

В горизбиркоме Петербурга подтвердили, что выборы прошли в штатном режиме, весомых нарушений зафиксировано не было.

Избирательная комиссия Северной столицы фиксировала множественные ложные сообщения о нарушениях, которые сегодня якобы происходили на петербургских избирательный участках. Дезинформацию распространяли «оппозиционеры». Речь идет о главе петербургского штаба скандального блогера Алексея Навального Ольге Гусевой, лидере «Красивого Петербурга» Красимире Врански, депутате петербургского Закса Максиме Резнике, бывшем председателе «Открытой России» Андрее Пивоварове и руководителе партии «Яблоко» в Заксе Петербурга Борисе Вишневском.