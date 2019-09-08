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Хорошая организация выборов в Петербурге исключила серьезные нарушения, заявил Анохин

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Хорошая организация выборов в Петербурге исключила серьезные нарушения, заявил Анохин

Санкт-Петербург, 8 сентября. Организация выборов в Петербурге на избирательных участках прошла на высоком уровне, заявил депутат петербургского Закса Андрей Анохин. По его мнению, хорошая организация позволила «избежать серьезных нарушений».

Анохин отметил, что голосование в Северной столице прошло спокойно. Анохин сообщил, что в первой половине дня был в Приморском районе и общался с местными жителями, чтобы узнать мнение о выборах в городе.

«Очень многие петербуржцы четко понимают, зачем они идут на выборы и за кого будут голосовать. Организация выборов на избирательных участках на отличном уровне, что позволило избежать серьезных нарушений», — сказал петербургский депутат в беседе с NewInform.

Напомним, петербуржцы в воскресенье выбирали муниципальных депутатов и губернатора. Избирательные участки закрылись в 20.00 по московскому времени.

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Источник: New Inform
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