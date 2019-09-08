Фейкометы пытаются опорочить выборы в Петербурге ради картинки в западных СМИ

Политтехнолог Сергей Наумов прокомментировал попытки оппозиции дискредитировать избирательный процесс в Петербурге фейковыми сообщениями о «массовых вбросах бюллетеней», скупке голосов и прочих якобы имевших место нарушениях.

В единый день голосования соцсети нескольких активных участников политической жизни Петербурга запестрили сообщениями о нарушениях на избирательных участках города. Особенно рьяно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

По их словам, члены избирательных комиссий пачками вбрасывают заполненные бюллетени, петербуржцы якобы охотно продают свои голоса за 2500 рублей, военнослужащих приводят на участки строем и «заставляют» голосовать за определенных кандидатов и так далее и тому подобное. При этом фото- и видеодоказательствам, публикуемым провокаторами, вряд ли можно доверять — хотя бы потому, что по представляемым ими кадрам очень сложно идентифицировать, где и когда велась съемка. А происхождение некоторых видео уже удалось установить. Так, за сегодняшний Петербург пытались выдать Ленобласть образца 2018 года.

«Я только что проголосовал за губернатора и муниципального депутата. Никаких нарушений на участке не видел. Точно так же, как и вся моя семья, а это порядка 15 человек — голосовали в Петербурге по разным адресам. Все тихо, спокойно, в строгом соответствии с законом. То есть никто не заметил каких-то нарушений или «беспредела», о котором пишут некоторые в соцсетях. К сожалению, всегда найдутся те, кто попытается скомпрометировать избирательный процесс. Всю информацию, которая распространяется в Сети, нужно тщательно проверять. Мы помним, как у нас любят выдавать одно за другое. История с первомайской демонстрацией, которую раздули, чтобы получить нужную картинку для западных СМИ, еще жива в памяти», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей политтехнолог Сергей Наумов.

Эксперт посоветовал так называемым оппозиционерам сообщать о нарушениях, которые они обнаружили в ходе выборов, в первую очередь в полицию, а не подписчикам в соцсетях.

«Вместо раздувания истерии в СМИ и соцсетях надо бы обращаться в правоохранительные органы», — добавил Наумов.

Политолог, общественный деятель, видеоблогер, главный редактор издания PolitRussia.com, эксперт по информационной безопасности Руслан Осташко напомнил, что «мы живем в эпоху постправды, когда людям без разницы, что было на самом деле, а важно, как об этом говорят лидеры общественного мнения на просторах интернета и как это подают СМИ, но уже в меньшей степени».

«Когда умные люди поняли, что людям не хватает перчинки и что они верят во всякую ерунду, эти умные люди начали использовать соцсети для своих политических целей. Так появилась масса фейкоделов, которые очень активно себя ведут на просторах интернета. И пока наше общество очень доверчиво относится к информации в соцсетях, фейкоделы не остановятся», — считает Осташко.

В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Все избирательные участки открылись вовремя. На них работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность избирательного процесса. На данный момент нарушений на выборах не зафиксировано.