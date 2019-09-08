Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Полиция проверит сообщение о нападении на кандидата в мундепы Петербурга

3 409
0 Оставить комментарий

Полиция проверит сообщение о нападении на кандидата в мундепы Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Кандидат в муниципальные депутаты Петербурга Мария Новикова заявила, что на нее напали двое крепких мужчин. По словам девушки, ее избили на избирательном участке №2172, расположенном на улице Ярослава Гашека. Полиция проверит информацию об «избиении». 

Новикова снимала на камеру находящихся вместе с ней в коридоре мужчин, что и стало причиной конфликта между ними. Кандидат в мундепы утверждает, что ее ударили, однако свидетель опроверг ее слова.

Присутствующие на избирательном участке полицейские посоветовали Новиковой обратиться в медучреждение и написать заявление в правоохранительные органы.

Позже Новикова в своих социальных сетях сообщила, что уже обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители проверят информацию о произошедшем на избирательном участке №2172.

Выборы в Северной столице проходят в единый день голосования 8 сентября. За прозрачностью избирательного процесса следят общественные наблюдатели.

Ранее Петербургская избирательная комиссия сообщила, что были зафиксированы фейковые сообщения о «нарушениях». При этом, как отметили в горизбиркоме, выборы проходят спокойно.

Однако пытаются сорвать выборы в Северной столице местные «оппозиционеры» Ольга Гусева, Красимир Врански, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров