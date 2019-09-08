Полиция проверит сообщение о нападении на кандидата в мундепы Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Кандидат в муниципальные депутаты Петербурга Мария Новикова заявила, что на нее напали двое крепких мужчин. По словам девушки, ее избили на избирательном участке №2172, расположенном на улице Ярослава Гашека. Полиция проверит информацию об «избиении».

Новикова снимала на камеру находящихся вместе с ней в коридоре мужчин, что и стало причиной конфликта между ними. Кандидат в мундепы утверждает, что ее ударили, однако свидетель опроверг ее слова.

Присутствующие на избирательном участке полицейские посоветовали Новиковой обратиться в медучреждение и написать заявление в правоохранительные органы.

Позже Новикова в своих социальных сетях сообщила, что уже обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители проверят информацию о произошедшем на избирательном участке №2172.

Выборы в Северной столице проходят в единый день голосования 8 сентября. За прозрачностью избирательного процесса следят общественные наблюдатели.

Ранее Петербургская избирательная комиссия сообщила, что были зафиксированы фейковые сообщения о «нарушениях». При этом, как отметили в горизбиркоме, выборы проходят спокойно.

Однако пытаются сорвать выборы в Северной столице местные «оппозиционеры» Ольга Гусева, Красимир Врански, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский.