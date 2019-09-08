Пучков назвал жульем и ворьем фальсифицирующую вбросы на выборах в Петербурге «оппозицию»

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) уверен, что заявляющая о вбросах во время выборов оппозиция уже давно стала далека от электората.

Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с решающим правом голоса Олег Зацепа сообщил, что в избирком Северной столицы поступило 75 обращений о возможных нарушениях на выборах. В настоящее время все подобные сообщения прорабатываются.

В свою очередь руководитель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова отметила, что сотрудники корпуса уже провели порядка 170 сообщений, в том числе из СМИ, социальных сетей и оказалось, что в большинстве случаев факты каких-либо нарушений или фальсификаций подтверждены не были. Так, например, поступило сообщение о том, что к двум участкам, №55 и 814, якобы массово подвозят сотрудников бюджетных организаций для голосования. Выехавшая на место оперативная мониторинговая группа эту информацию не подтвердила.

Отметим, что представители так называемой оппозиции пытаются дискредитировать выборы в Петербурге и распространяют в Сети различные фейки. Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский публикуют сфабрикованные видео и другую недостоверную информацию.

По мнению известного российского писателя и видеоблогера Дмитрия Пучкова, от указанных выше «персонажей» ничего другого ждать и не стоило, так как «нормальным, законным путем они никаких результатов добиться не могут».

«Обратите внимание, сколько последних выборов было и что-то там все эти вбросы — это какая-то статистическая погрешность. Везде даже поставили видеокамеры и прочее, нате смотрите на участках на здоровье. Бывает, что что-то вбрасывают? Ну конечно бывает, без этого никак. Тут, кстати, в каждом отдельном случае нужно разбираться — кто это вбросил и зачем. Потому что если вы считаете, что это представители некой партии вбрасывают за своих кандидатов, то с таким же успехом это могут быть представители не этой партии, и они пытаются дискредитировать других кандидатов», — говорит собеседник ФАН.

И поскольку оппозиционные кандидаты не могут прийти к власти путем честного голосования и плотной работы с населением, им приходится отправлять на избирательные участки своих адептов, которые создают провокации и спорные ситуации.

«Да, отправляют на избирательные пункты своих людей с заготовленными бюллетенями. Кстати, нужно также эти вброшенные бюллетени из урн достать и выяснить, где их напечатали. И если они не официально изготовлены, то, на мой взгляд — это вообще мрачная уголовщина, за которою надо ловить и судить. Ну и повторюсь — лишний раз видно, что эти люди законным путем, то есть работой с населением, организацией нормального голосования, ничего добиться не могут. Это точно так же, как все эти дурацкие фальсификации на старте, когда им говорят ,что у них поддельные подписи, а они заявляют «ах нет, это Кремль подослал людей, которые нам сфальсифицировали подписи». Так вопрос в том, что свою работу они никак не проверяют вообще. И в этом публично сознается. То есть — все это жулье, ворье и мошенники, абсолютно чуждые населению», — заключил Дмитрий Пучков.

Напомним, 8 сентября петербуржцы выбирают губернатора города и депутатов муниципальных советов. Избирательные участки открыты с восьми часов утра и проработают до восьми часов вечера. Ни одного нарушения на данный момент зафиксировано не было. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для тех, кто будет врать о нарушениях на выборах.