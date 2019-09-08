В МВД сообщили о снижении уровня преступности в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Почти на треть снизился уровень преступности в России в день голосования, заявил замглавы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.

Сотрудники правоохранительных органов контролируют обстановку. Отмечается снижение преступности с учетом среднесуточных данных по выходным дням в осенне-зимний период.

8 сентября в единый день голосования состоялись выборы разного уровня в 85 регионах России. В 20.00 закрылись избирательные участки на всей территории страны кроме Калининграда.

В Москве проголосовали президент России Владимир Путин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, мэр российской столицы Сергей Собянин.