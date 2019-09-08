Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В МВД сообщили о снижении уровня преступности в единый день голосования

348
0 Оставить комментарий

В МВД сообщили о снижении уровня преступности в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Почти на треть снизился уровень преступности в России в день голосования, заявил замглавы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.

Сотрудники правоохранительных органов контролируют обстановку. Отмечается снижение преступности с учетом среднесуточных данных по выходным дням в осенне-зимний период.

8 сентября в единый день голосования состоялись выборы разного уровня в 85 регионах России. В 20.00 закрылись избирательные участки на всей территории страны кроме Калининграда.

В Москве проголосовали президент России Владимир Путин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, мэр российской столицы Сергей Собянин.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров