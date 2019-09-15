Сирия на пороге новой войны, виновниками которой станут Турция и США

Официальный Дамаск считает открытым актом агрессии и грубым нарушением государственного суверенитета Сирии совместное патрулирование, запущенное ВС Турции и силами международной коалиции во главе с США. В МИД Сирии подчеркнули в официальном комментарии: действия стран НАТО направлены на затягивание войны, и пытаются как можно дольше продлить кризисную ситуацию в стране.

Первое совместное патрулирование, проведенное в пределах созданной на севере Сирии «зоны безопасности», продолжалось немногим более двух часов. Турция использует все доступные средства разведки для того, чтобы выявить позиции и возможности курдских вооруженных группировок на севере Сирии — в Анкаре небезосновательно считают, что созданные США для оккупации сирийской территории «Демократические силы Сирии» (SDF) тесно связаны с сепаратистами из «Рабочей партии Курдистана», которые долгие годы ведут борьбу за отделение населенных курдами территорий от Турции, Сирии, Ирака и Ирана — используя для этого не только политические методы, но и терроризм.

Изначально силы SDF были резко против турецкого вторжения на свою территорию — курды опасаются, что «зона безопасности» — по примеру курдского кантона Африн, оккупированного Турцией в ходе операции «Щит Евфрата», — так же превратится в область террора против местного населения. В Африне многочисленные группировки ССА превратили жизнь местного населения, и курдов, и арабов, в настоящий ад — людей убивают и похищают ради выкупа среди бела дня, уничтожается имущество и исторические памятники, по всему северу Алеппо действуют тайные тюрьмы, в которых боевики держат своих жертв.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган явно остался недоволен соглашением Турции и США по «зоне безопасности» — как пишет Middle East Eye, в Анкаре возмущены тем, что «зона безопасности» была скроена не по их лекалам. США, по словам Эрдогана, «пытается защитить курдских террористов».

«В то время как Турция пытается отбросить от своих границ террористов, Соединенные Штаты пытаются контролировать и нас, и их, — возмутился президент Турции в ходе выступления в воскресенье. — Похоже, США пытаются создать «зону безопасности» для этих террористов».

В ходе выступления турецкий лидер напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал ему зону безопасности шириной в 32 километра — в несколько раз больше, чем 5 км, которые получила Турция без права вводить свои войска на эту территорию. Ранее, за день до начала совместного патрулирования, Эрдоган грозно предупреждал — «если зона безопасности не будет работать так, как было задумано, мы придем и сами все сделаем так, как надо».

Между тем по требованию США коалиция SDF уничтожает вытянувшуюся вдоль границы с Турцией систему укреплений (а также подземные туннели, протянувшиеся под границей на турецкую территорию — именно по этим туннелям, считают в Анкаре, американское оружие, поставленное SDF, попадало в руки террористов РПК). Независимые от США курдские группировки встретили этот шаг с крайним неудовольствием — укрепления были пусть и не очень надежным, но все же препятствием для турецких войск, если бы им захотелось войти в Рожаву.

И, судя по всему, именно этого хочется Эрдогану. Единственное, что останавливает сейчас турков — присутствие на курдской территории американских солдат. Вашингтон сделал жесткое предупреждение — в случае, если хоть один из них пострадает в ходе турецкой операции, Анкаре и Эрдогану несдобровать.

Однако «последнее американское предупреждение» уже вряд ли остановит Эрдогана и его войска, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин — после американских санкций, падения курса лиры и тяжелого экономического кризиса, и катастрофических для правящей партии поражений на муниципальных президент Турции поставил весь свой политический капитал на борьбу с «курдской угрозой» (не столь уж, откровенно говоря, опасной для Турции как для государства). Новой войны на севере Сирии уже не миновать, считает собеседник Федерального агентства новостей.

«Война — будет, да. Война будет не потому, что там есть за что воевать, а потому, что Эрдоган уже слишком много сказал и ему нужно (учитывая, что его политическое положение в стране после поражений на выборах в Стамбуле и Анкаре очень серьезное) будет отвечать за свои слова», — уверен эксперт.

Сейчас курдов на севере Сирии от турецкого вторжения и кровопролитных боев может спасти «только чудо», отметил Чупрыгин. Востоковед смог указать два маловероятных варианта развития событий, при которых Эрдогана удастся остановить.

«Какое чудо? Интересно, что же может быть чудом в данной ситуации. Я даже затрудняюсь сказать. Ну если, например, Салих Муслим (глава курдской партии «Демократический союз». — Прим. ФАН) выполнит свое обещание и приедет в Дамаск, чтобы заново начать переговоры с Асадом и они действительно договорятся. И хотя ходят разные мнения о том, что мол «влияние Салиха Муслима в северной Сирии слабо» — ничего подобного, влияние у него очень большое, — отметил Андрей Чупрыгин. Или, например, американцы опять что-нибудь не так сделают и Эрдоган опять на них собак спустит, а они прекратят совместное патрулирование и заявят Эрдогану, мол, «если ты там атакуешь — а там наши люди — то мы тебя накажем». Тогда Эрдоган на какое-то время приостановится».

Любые подобные варианты способны лишь отсрочить новое турецкое вторжение — в Анкаре прекрасно понимают, что ситуация на севере Сирии очень опасная, и если дать американцам и дальше накачивать оружием SDF, «Рабочая партия Курдистана» может стать чрезвычайно сильна.

«Все разговоры о том, что «SDF это не РПК» — это все разговоры для детского сада. Если вы не РПК, то чего вы выходите на демонстрации во всех городах с портретами Оджалана?» — отметил востоковед.

Здесь стоит отметить, что главнокомандующий SDF Мазлум Абди, который работает с высокопоставленными американскими офицерами — член РПК с 1990 года. В Турции он значится в списке наиболее опасных террористов.

Однако по мнению Чупрыгина, «американцы в своих играх с курдами зашли настолько далеко, что там возник новый фактор, который раньше не играл особой роли».

«Курды рвутся к побережью. Американцы им позволили сесть на нефтяные месторождения в Заевфратье и курдам теперь нужен кусочек побережья, чтобы эту нефть продавать. американцы последние три года, всячески выпрыгивая из штанов, поддерживали курдов и давали им понять, что «вы, ребята, наша надежа и опора на Ближнем Востоке». То сейчас вот это — «о, у нас есть возможность прорваться к морю, а американцы нас поддержат» — вот это очень опасно. Это помощнее угроза для региона, чем угроза безопасности Турции со стороны курдских террористических групп. Это уже угроза полной, стопроцентной дестабилизации не только на севере Сирии, но и на юге Турции и вообще во всем регионе», — предупредил Чупрыгин.

Однако американцы, по мнению востоковеда, попросту игнорируют эту угрозу, полностью сосредоточив свои усилия на дестабилизации Сирии и стараясь не дать Дамаску наладить мирную жизнь на уже освобожденных территориях. По мнению аналитика, у Белого дома (а скорее даже у президента Трампа) попросту нет четкой и ясной позиции и целей в Сирии.

«К большому сожалению, у американцев нет позиции. И это очень опасно. Когда такой мощный политический актор, который пытается активно что-то делать в регионе, не имеет своей реальной политической позиции, не имеет поставленной задачи, не имеет целеполагания в регионе — это приводит уже к неуправляемому хаосу, с которым очень трудно иметь дело. И последний год все заявления российского МИД, в частности Лаврова, они подстрочно как раз об этом», — отметил Чупрыгин.

В сравнении с действиями администрации Барака Обамы — которая пыталась уничтожить Дамаск и уничтожить сирийскую государственность, но делала это по плану и целенаправленно, Трамп не имеет твердых целей в Сирии, отметил востоковед. На самом деле Сирия Трампа попросту не слишком интересует — все свои политические возможности 45-й президент США вкладывает во внутриамериканские дела, стремясь во что бы то ни стало пройти на второй срок и основать политическую династию Трампов.