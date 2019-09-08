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Информация о похищении бюллетеней из купчинских УИКов оказалась фейком

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Информация о похищении бюллетеней ИЗ купчинских УИКов оказалась фейком

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербургский наблюдатель на выборах Алексей Доссон сообщил, что некие лица «похитили» бюллетени для надомного голосования из нескольких УИКов и попытались скрыться на автомобиле «Ягуар». При этом Доссон утверждает, что решил проследить за ними на своем личном автомобиле, сообщает «Коммерсант».

По информации Федерального агентства новостей, данная информация не соответствует действительности и является обычным фейком, которые уже не раз появлялись в соцсетях и СМИ в течение дня. Так, например, портал «Фонтанка» ранее сообщал о неких «зеленых человечках» (людях в зеленых плащах), которые якобы предлагали избирателям 1,5 тыс. рублей за «правильное» голосование С аналогичным заявлением выступал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. При проверке «зеленые человечки» оказались сотрудниками «ТИМ инфо», которые совершенно официально проводили соцопрос. Горизбирком Северной столицы заявил, что всего 8 сентября постуило менее 100 жалоб. Таким образом выборам ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский активно вмешиваются в петербургские выборы, пытаясь их сорвать. Так, например, лидер «Красивого Петербурга»  Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео. Ранее в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино» появилась видеозапись с кадрами «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным. Позже выяснилось, что это постановка.

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Источник: Коммерсант
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