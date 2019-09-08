Милонов назвал эгоизм главной проблемой петербургских либералов

Санкт-Петербург, 8 сентября. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что петербургскими либералами движет чувство эгоизма. По словам парламентария, из-за этого они способны только критиковать власть, но не могут прийти на выборы.

Милонов подчеркнул, что на выборах был представлен широкий спектр кандидатов, поэтому каждый мог прийти и побороться за свою правду.

«Даже люди с большим количеством «мерседесов» в качестве имущества, люди со значками, люди без значков, молодые, старые — все они есть в бюллетенях», — отметил депутат.

Кроме того, парламентарий заявил, что в праве принять участие в избирательном процессе никто не ограничен. По словам Милонова, эгоизм в либералах зашкаливает настолько, что они готовы митинговать в воскресный день, но не способны дойти до избирательного участка и поддержать своего кандидата.

«Чем громче стучат клавиши компьютера, набирая текст в социальной сети, тем ниже желание у этого человека пойти на выборы», — сказал депутат Госдумы РФ «Невским Новостям».

Отметим, что ранее Милонов лично проверил, как протекает избирательный процесс в Петербурге. Он не заметил ни одного нарушения и подчеркнул, что выборы прошли в спокойной обстановке.

Напомним, 8 сентября в Петербурге состоялись губернаторские и муниципальные выборы. Как ранее отметил заместитель председателя петербургского Законодательного собрания Сергей Соловьев, процесс был организован на высоком уровне. При этом некоторые «оппозиционеры», например Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский, пытались дискредитировать петербургские выборы и распространяли в Сети сфабрикованные видео и другую фейковую информацию.